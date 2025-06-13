В Кыргызстане запущен национальный проект «Инициатива сообществ»

Первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов провел семинар при участии старшего специалиста по социальному развитию Всемирного банка Кристофера Финча, исполнительного директора АРИС Марса Наспекова, а также представителей ключевых государственных органов и ведомств и глав районных государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Республиканский семинар посвящен запуску национального проекта по инициативе сообществ (НПИС) — масштабной государственной программы, направленной на развитие сельских территорий, создание рабочих мест и расширение экономических возможностей в регионах Кыргызстана.

Общий бюджет проекта составляет $27 миллионов. Он направлен на развитие сельской инфраструктуры, устойчивой к изменению климата, создание рабочих мест и расширение экономических возможностей — особенно для женщин, молодежи и уязвимых групп населения в семи областях страны.

Проект охватит 40 районов Кыргызстана. В каждом районе будет отобран один айыльный аймак, которому будет предоставлено до $450 тысяч для реализации соцобъектов — детсадов, школ, медучреждений, а также систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и ирригации.

Критерии отбора:

высокий уровень бедности (максимальный по району);

наибольшая численность населения;

удаленность от районного центра;

минимальный объем выравнивающих трансфертов из республиканского бюджета.

Особое внимание в проекте уделяется социальной мобилизации, обеспечивающей активное участие населения — особенно женщин и молодежи.

По итогам конкурсного отбора, на основе разработанных ПСЭР, 15-20 айыльных аймаков получат дополнительные гранты в размере от $200 до $300 тысяч на реализацию экономических подпроектов.