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Экономика

Налоги прощают, проверки отменяют: ГНС вводит льготы и предупреждает уклонистов

Налоговая служба Кыргызстана напомнила гражданам и бизнесу о необходимости добросовестного исполнения налоговых обязательств и предостерегла от использования схем уклонения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее информации, в рамках реализации стратегических задач, обозначенных в указах президента Садыра Жапарова, в парламенте рассматривается законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки и стимулирование развития малого и среднего бизнеса.

В документе предлагаются:

  • упразднение транспортного налога;
  • налоговые льготы на сельхозугодья;
  • запрет на проверки субъектов малого бизнеса;
  • списание накопленных долгов;
  • упрощение процедуры выезда за границу для должников;
  • введение патентной системы налогообложения;
  • снижение ставки налога с продаж и единого налога.

Как отмечается, льготные меры призваны стимулировать малое предпринимательство к переходу в разряд среднего, а средний бизнес — к укрупнению. Однако при этом налоговики предупреждают: реформы не должны использовать недобросовестные налогоплательщики в целях уклонения от обязательств.

Нельзя допускать нарушения принципа обязательности налогообложения. В частности, дробление бизнеса, фиктивное оформление сотрудников и притворные сделки подрывают справедливую конкуренцию.

ГНС

В ведомстве также заметили, что на фоне цифровизации налоговой системы и обмена информацией между госорганами выявление нарушителей станет проще. Для этого внедряются системы рисков, аналитические алгоритмы и мониторинг экономической истории компаний.

В Налоговой службе отдельно обратились к представителям крупного бизнеса с призывом отказаться от схем уклонения и следовать принципам прозрачности. «Полное и своевременное исполнение налоговых обязательств — залог стабильной экономики, справедливого рынка и социальной устойчивости», — подытожили там.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332617/
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