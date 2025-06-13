Налоги прощают, проверки отменяют: ГНС вводит льготы и предупреждает уклонистов

Налоговая служба Кыргызстана напомнила гражданам и бизнесу о необходимости добросовестного исполнения налоговых обязательств и предостерегла от использования схем уклонения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее информации, в рамках реализации стратегических задач, обозначенных в указах президента Садыра Жапарова, в парламенте рассматривается законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки и стимулирование развития малого и среднего бизнеса.

В документе предлагаются:

упразднение транспортного налога;

налоговые льготы на сельхозугодья;

запрет на проверки субъектов малого бизнеса;

списание накопленных долгов;

упрощение процедуры выезда за границу для должников;

введение патентной системы налогообложения;

снижение ставки налога с продаж и единого налога.

Как отмечается, льготные меры призваны стимулировать малое предпринимательство к переходу в разряд среднего, а средний бизнес — к укрупнению. Однако при этом налоговики предупреждают: реформы не должны использовать недобросовестные налогоплательщики в целях уклонения от обязательств.

Нельзя допускать нарушения принципа обязательности налогообложения. В частности, дробление бизнеса, фиктивное оформление сотрудников и притворные сделки подрывают справедливую конкуренцию. ГНС

В ведомстве также заметили, что на фоне цифровизации налоговой системы и обмена информацией между госорганами выявление нарушителей станет проще. Для этого внедряются системы рисков, аналитические алгоритмы и мониторинг экономической истории компаний.

В Налоговой службе отдельно обратились к представителям крупного бизнеса с призывом отказаться от схем уклонения и следовать принципам прозрачности. «Полное и своевременное исполнение налоговых обязательств — залог стабильной экономики, справедливого рынка и социальной устойчивости», — подытожили там.