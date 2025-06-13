Центр «Единое окно» по внешней торговле передан из Минэкономики в таможню

Кабинет министров утвердил постановление о передаче государственного предприятия «Центр «Единое окно» во внешней торговле» из ведения Министерства экономики и коммерции в подчинение Таможенной службе.

Решение направлено на развитие и усиление работы принципа «единого окна» — механизма, который упрощает и ускоряет оформление внешнеторговых операций. Теперь все процедуры по внешней торговле будут централизованы под контролем таможенных органов, что повысит эффективность взаимодействия бизнеса и госструктур. Об этом говорится в постановлении правительства.

Передача центра включает полное перемещение штатного состава и материально-технической базы, а также обновление устава организации. Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента.