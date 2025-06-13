Нацбанк пересмотрел и улучшил прогноз на рост экономики Кыргызстана в 2025 году

Национальный банк пересмотрел и улучшил прогноз на рост экономики Кыргызстана в 2025 году. Он составит около 8,5-9 процентов, отмечается в материалах регулятора.

Уточняется, что на изменение прогноза повлияли увеличение инвестиционной активности, рост реальных доходов граждан и повышенный спрос на товары и услуги.

«Прирост будет поддержан обрабатывающей промышленностью, оптовой и розничной торговлей, а также сектором строительства, демонстрирующими уверенный рост благодаря мерам фискальной политики и наблюдаемой активной деятельности субъектов предпринимательства», — говорится в прогнозе.

По данным НБ КР, в 2026-м темпы роста реального ВВП ожидаются на уровне 6,1 процента.