22:33
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Кыргызстан переизбран председателем Совета по безбумажной торговле ЭСКАТО ООН

Кыргызстан единогласно переизбран на пост председателя Совета по безбумажной торговле ЭСКАТО ООН. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, мероприятие, проходящее в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке, собрало представителей государств-членов, международных организаций и технических агентств с целью обсуждения прогресса в цифровизации торговых процедур и расширения трансграничного обмена электронными данными.

Единогласное решение о переизбрании КР на пост председателя Совета по безбумажной торговле ЭСКАТО ООН отражает высокую оценку ее последовательной и конструктивной роли в продвижении безбумажной торговли, а также активного участия в развитии регионального сотрудничества в рамках ЭСКАТО.

В ходе мероприятий Недели безбумажной торговли состоялась двусторонняя встреча заместителя министра экономики и коммерции Султана Ахматова с заместителем генсека ООН, исполнительным секретарем ЭСКАТО Армидой Салсией Алишахбаной.

Стороны обсудили ключевые направления дальнейшего взаимодействия, включая:

  • расширение участия стран региона в системе безбумажной торговли;
  • обмен и взаимное признание электронных торговых документов;
  • реализацию Национального плана КР по упрощению процедур торговли (УПТ) на 2025-2027 годы.

По итогам переговоров достигнута договоренность о поддержке со стороны Секретариата ЭСКАТО в реализации Национального плана по УПТ, а также подтверждена взаимная приверженность принципам открытого, устойчивого и конструктивного сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332513/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин снова инициирует временный запрет на вывоз картона и макулатуры
Кабмин инициирует введение временного запрета на вывоз картона и макулатуры
Кабмин вводит повторный запрет на вывоз макулатуры из Кыргызстана
Сократить расход офисной бумаги потребовал от чиновников Акылбек Жапаров
В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
Google поможет следить за миром с помощью бумаги
Популярные новости
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме российского рубля. Курс на&nbsp;9&nbsp;июня Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме российского рубля. Курс на 9 июня
В&nbsp;Кыргызстане сокращаются денежные переводы в&nbsp;долларах В Кыргызстане сокращаются денежные переводы в долларах
Евро, российский рубль и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;июня Евро, российский рубль и тенге подорожали. Курс валют на 10 июня
В&nbsp;США каждому новорожденному будут открывать счет на&nbsp;$1&nbsp;тысячу В США каждому новорожденному будут открывать счет на $1 тысячу
Бизнес
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от&nbsp;MEGA Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от MEGA
12 июня, четверг
22:24
Кыргызстан переизбран председателем Совета по безбумажной торговле ЭСКАТО ООН Кыргызстан переизбран председателем Совета по безбумажн...
22:00
Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана
21:59
Один пассажир выжил в авиакатастрофе в Индии, общее число погибших превысило 290
21:46
Следующее пленарное заседание ТюркПА пройдет в Кыргызстане
21:24
Покончить с детским трудом не удалось. 138 миллионов детей до сих пор работают