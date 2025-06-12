Кыргызстан переизбран председателем Совета по безбумажной торговле ЭСКАТО ООН

Кыргызстан единогласно переизбран на пост председателя Совета по безбумажной торговле ЭСКАТО ООН. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, мероприятие, проходящее в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке, собрало представителей государств-членов, международных организаций и технических агентств с целью обсуждения прогресса в цифровизации торговых процедур и расширения трансграничного обмена электронными данными.

Единогласное решение о переизбрании КР на пост председателя Совета по безбумажной торговле ЭСКАТО ООН отражает высокую оценку ее последовательной и конструктивной роли в продвижении безбумажной торговли, а также активного участия в развитии регионального сотрудничества в рамках ЭСКАТО.

В ходе мероприятий Недели безбумажной торговли состоялась двусторонняя встреча заместителя министра экономики и коммерции Султана Ахматова с заместителем генсека ООН, исполнительным секретарем ЭСКАТО Армидой Салсией Алишахбаной.

Стороны обсудили ключевые направления дальнейшего взаимодействия, включая:

расширение участия стран региона в системе безбумажной торговли;

обмен и взаимное признание электронных торговых документов;

реализацию Национального плана КР по упрощению процедур торговли (УПТ) на 2025-2027 годы.

По итогам переговоров достигнута договоренность о поддержке со стороны Секретариата ЭСКАТО в реализации Национального плана по УПТ, а также подтверждена взаимная приверженность принципам открытого, устойчивого и конструктивного сотрудничества.