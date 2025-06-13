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Экономика

Бизнес-миссия под эгидой «Сделано в России» проходит в Бишкеке

Многоотраслевая бизнес-миссия под эгидой «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром, проходит в Бишкеке.

Российского экспортного центра
Фото Российского экспортного центра

По его данным, в бизнес-миссии принимают участие более 40 российских компаний. Они представляют широкий ассортимент продукции и решений: от потребительских товаров до строительства и IT.

«В 2024-м объем экспорта из РФ в Кыргызстан составил $2,1 миллиарда, что на 15,4 процента больше, чем годом ранее. Деловая миссия станет еще одним шагом для сближения бизнеса наших стран. В течение двух дней российские производители и кыргызстанские фирмы смогут обсудить перспективы сотрудничества, наладить живой и взаимовыгодный диалог, найти партнеров и построить долгосрочные связи, основанные на взаимном интересе», — сказал представитель центра в КР Ишхан Буюклянов.

Местные предприматели смогут оценить оборудование для нефтяной, газовой и металлургической отраслей, решения для промышленного и жилищного строительства, горноспасательное и противопожарное оборудование, а также разнообразную сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и напитки, уходовую косметику.

Также планируются b2b-встречи с дистрибьюторами, органами власти и торговыми организациями, презентации и выставочные стенды российских компаний.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332505/
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