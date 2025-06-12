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Экономика

Очередной, 18-й по счету пакет антироссийских санкций намерен принять Евросоюз

Очередной, 18-й по счету пакет антироссийских санкций намерен принять Евросоюз. Об этом сообщает Euronews.

Его принятие ожидается «не позднее следующей недели», заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила новые меры для санкций. В их числе:

  • запрет на использование газопровода «Северный поток», который ранее был взорван и на данный момент не функционирует;
  • снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель;
  • запрет на вход в европейские порты еще 77 кораблям, которые в ЕС считают частью теневого флота России;
  • отключение от SWIFT еще 22 российских банков.

В Брюсселе рассчитывают заручиться поддержкой США. Обсуждения должны состояться на саммите G7 в Канаде в предстоящие выходные, где будет присутствовать американский президент Дональд Трамп.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит новые санкции.

«Словакия не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России, если Еврокомиссия не представит решения кризиса, в котором окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332450/
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