Очередной, 18-й по счету пакет антироссийских санкций намерен принять Евросоюз. Об этом сообщает Euronews.
Его принятие ожидается «не позднее следующей недели», заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила новые меры для санкций. В их числе:
- запрет на использование газопровода «Северный поток», который ранее был взорван и на данный момент не функционирует;
- снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель;
- запрет на вход в европейские порты еще 77 кораблям, которые в ЕС считают частью теневого флота России;
- отключение от SWIFT еще 22 российских банков.
В Брюсселе рассчитывают заручиться поддержкой США. Обсуждения должны состояться на саммите G7 в Канаде в предстоящие выходные, где будет присутствовать американский президент Дональд Трамп.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит новые санкции.
«Словакия не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России, если Еврокомиссия не представит решения кризиса, в котором окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России», — сказал он.