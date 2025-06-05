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Экономика

Состоялась первая доставка по коридору Узбекистан — Кыргызстан — КНР — Монголия

Первая пилотная грузоперевозка по транспортному коридору Узбекистан — Кыргызстан — Китай — Монголия прошла успешно. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РУз.

из соцсетей
Фото из соцсетей

Отмечается, что проект направлен на расширение рынков сбыта для продукции отечественных предпринимателей и развитие автомобильных грузоперевозок по новым логистическим маршрутам.

«Благодаря скоординированному взаимодействию стран-участниц и совместным усилиям по развитию данного направления открываются новые перспективы для увеличения товарооборота и укрепления транспортно-логистических связей. Реализация данного маршрута будет способствовать росту объемов экспортно-импортных перевозок, расширению географии торговых партнеров и сокращению сроков доставки грузов», — говорится в сообщении.

Эксперты полагают, что, учитывая ситуацию на мировом логистическом рынке, развитие этого коридора приобретает особое значение для национальных перевозчиков, предоставляя им новые возможности для расширения бизнеса, повышения операционной эффективности и укрепления позиций на региональном и глобальном уровнях.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331630/
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