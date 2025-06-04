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Экономика

Российский рубль начал заметно дешеветь к сому. Курс валют на 4 июня

Фото из интернета. Рубль с начала этой неделе теряет позиции по отношению к сому

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге снизились, юаня — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,29 сома, продажа — 87,76 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,7892 сома (снижение на 0,08 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,02 сома, продажа — 100,02 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1083 сома (снижение на 0,84 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,094 сома, продажа — 1,124 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1708 сома (снижение на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1167 сома, продажа — 0,1882 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1679 сома (рост на 0,18 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,7 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331475/
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