Российский рубль начал заметно дешеветь к сому. Курс валют на 4 июня

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге снизились, юаня — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,29 сома, продажа — 87,76 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,7892 сома (снижение на 0,08 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,02 сома, продажа — 100,02 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1083 сома (снижение на 0,84 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,094 сома, продажа — 1,124 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1708 сома (снижение на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1167 сома, продажа — 0,1882 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1679 сома (рост на 0,18 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,7 сома.