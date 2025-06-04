Кыргызстан и Казахстан договорились вместе бороться с нашествием саранчи

Казахстан и Кыргызстан договорились о совместном отражении нашествия саранчи. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы.

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«Мы начали совместное обследование с кыргызской стороной на участках границы с нашей стороны. Основные очаги саранчовых вредителей сосредоточены в южных регионах Кыргызстана. Однако в настоящий момент угроз миграции насекомых в направлении Казахстана не зафиксировано», — сказал он.

Аналогичное исследование было проведено ранее на границе с Узбекистаном, и в его ходе не было обнаружено скоплений мароккской и других видов стадной саранчи.

Также продолжаются исследования в приграничных районах с Россией.

Ранее Минсельхоз Кыргызстана сообщил, что угрозы проникновения саранчи на территорию республики нет. Специалисты по защите растений из Кыргызстана и Узбекистана провели совместные исследования и мониторинг по выявлению и борьбе с нашествиями саранчи на приграничных территориях.