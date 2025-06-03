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Экономика

На строительство второго агрегата Камбаратинской ГЭС потратят $138 миллионов

На строительство второго агрегата Камбаратинской ГЭС потратят $138 миллионов. Об этом на заседании парламентского комитета по ТЭК и недропользованию сообщил первый заместитель министра энергетики Эмилбек Ысманов.

По его словам, $110 миллионов — это кредитные средства, $28 миллионов — из внутреннего бюджета страны.

«Мы планируем в 2029 году закончить строительные работы», — пообещал чиновник.

Напомним, соглашение о предоставлении инвестиционного кредита в $110 миллионов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития, средствами которого управляет Евразийский банк развития (ЕАБР), для финансирования проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2» вступило в силу еще в 2019-м.

По словам заместителя министра энергетики Таалайбека Байгазиева, ориентировочная стоимость проекта по реконструкции узла на Камбаратинской ГЭС-2 составляет 1,5 миллиарда сомов.

Станция запущена в эксплуатацию в 2010 году. Ее мощность — 120 мегаватт, но по факту вырабатывается только 90. Остальные, по сути, «заперты» из-за особенностей работы станции. Высвободить их чиновники хотят при участии частной компании «МБТ Строй».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331396/
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