Российский рубль, тенге и юань подешевели к сому. Курс валют на 3 июня

Официальные курсы российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились, евро — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,3 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,8723 сома (рост на 0,84 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99 сомов, продажа — 100 сомов.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,117 сома (снижение на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,08 сома, продажа — 1,11 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1712 сома (снижение на 0,23 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,119 сома, продажа — 0,185 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1463 сома (снижение на 0,05 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.