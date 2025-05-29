Почти в 40 раз увеличен экспорт замороженных фруктов из Кыргызстана за границу

В первом квартале 2025-го в Кыргызстане отмечено увеличение экспорта замороженных фруктов почти в 40 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Согласно анализу ведомства, в январе — марте 2024-го экспортировано всего 4 тонны замороженных фруктов на $20,5 тысячи. За аналогичный период 2025 года объем поставок вырос до 155,4 тонны — на $259,2 тысячи.

Основными покупателями замороженных фруктов из КР стали страны СНГ. Больше всего продукции отгружено в Узбекистан — 59 тонн, Казахстан — 57,3 тонны, Россию — 39,1 тонны.

На значительный рост экспорта повлияли существенное улучшение логистики и открытие складов для хранения замороженных продуктов, а также увеличение объемов переработки фруктов.