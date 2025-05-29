Удмуртия предлагает Кыргызстану открывать совместные производства

Кыргызстан готов расширять поставки своей продукции на рынок Удмуртии. Об этом сообщил генеральный консул КР в Казани Эрик Бейшембиев на встрече с главой региона Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Фото пресс-службы правительства Удмуртии

Уточняется, что глава региона отметил динамику роста товарооборота между Удмуртией и Кыргызстаном.

«За последние три года объем взаимной торговли увеличился почти втрое. Киргизия прочно вошла в десятку наших ключевых торговых партнеров. Вы поставляете нам одежду и обувь, электроприборы, оптику. В свою очередь, наши предприятия активно экспортируют собственную продукцию: завод «Реммаш» — сельхозтехнику, «Элеконд» — конденсаторы», — сказал он.

Чиновник добавил, что Удмуртия вывозит в КР изделия из кожи и стекла, мясо, молочную продукцию и напитки.

«Кстати, в этом году значительно вырос экспорт шампиньонной грибницы. Но я уверен, что товарооборот между нашими республиками может быть еще больше. Потенциал и резервы для этого у нас есть», — сказал он.

Эрик Бейшембиев отметил, что «динамичный рост товарооборота — убедительное доказательство взаимовыгодности нашего сотрудничества».

«Уверен, что реализация совместных проектов принесет ощутимую экономическую выгоду обеим сторонам», — сказал он.

Министр экономики Удмуртии Анна Слугина представила генконсулу ряд предложений по углублению сотрудничества, включая совместные производства в области автомобилестроения и поставки в КР металлопродукции.

Стороны обсудили возможность участия удмуртских компаний в программе развития малой гидроэнергетики центральноазиатской страны, где планируется увеличить мощность ГЭС до 405 мегаватт к 2027 году.

Для расширения академического обмена Бишкеку предложили программы двойных дипломов и курсы русского языка для иностранцев.