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Экономика
Сюжет: Камбар-Ата-1

Всемирный банк попросили о содействии в подготовке проекта ТЭО «Камбар-Аты-1»

Министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах провели второй круглый стол по проекту Камбаратинской ГЭС-1.

пресс-службы Минэнерго Казахстана
Фото пресс-службы Минэнерго Казахстана

«Проект является ключевой региональной инициативой, направленной на укрепление энергетической безопасности и рациональное использование водных ресурсов в Центральной Азии. Мероприятие организовано при содействии Всемирного банка.

В работе круглого стола приняли участие делегации трех стран во главе с министрами энергетики Ерланом Аккенженовым (РК), Таалайбеком Ибраевым (КР) и Джурабеком Мирзамахмудовым (РУз).

В состав делегаций также вошли высокопоставленные представители министерств финансов и водных ресурсов. Основной темой обсуждения стали дальнейшие шаги по реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1 тысяча 860 мегаватт на реке Нарын в Кыргызстане. Проект реализуется совместно правительствами трех государств», — говорится в сообщении.

Правительства Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обратились к Всемирному банку с просьбой о техническом содействии в подготовке проекта, включая обновление технико-экономического обоснования (ТЭО), организацию экологической и социальной оценки предполагаемых последствий реализации, а также разработку устойчивой модели финансирования и коммерческой структуры проекта.

В работе круглого стола также приняли участие высокопоставленные представители Всемирного банка, включая директора по региону Татьяну Проскурякову, директора по стратегии и операциям в Европе и Центральной Азии Каролину Санчес-Парамо, регионального директора по инфраструктуре в регионе Чарльза Джозефа Кормье и руководителя программ по энергетике в регионе Стефани Гил.

«Всемирный банк приветствует беспрецедентный уровень сотрудничества между странами Центральной Азии в вопросах обеспечения энергетической и водной безопасности региона. В партнерстве с другими международными организациями мы рады поддержать усилия правительств РК, КР и РУз по реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1, который принесет значительные экономические и социальные выгоды для всего региона и его жителей», — сказала Татьяна Проскурякова.

Участники также рассмотрели обновленные сметные расчеты стоимости проекта, потребности в модернизации энергосетей, источники финансирования, включая поддержку со стороны международных финансовых институтов и организаций, а также ключевые принципы сотрудничества в водноэнергетической сфере.

«Камбаратинская ГЭС-1 — основа национальной стратегии развития энергетики Кыргызской Республики и важнейший проект для будущего Центральной Азии. Мы гордимся тем, что реализуем его в тесном партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном, исходя из общего видения устойчивого водопользования и региональной энергетической безопасности. Совместными усилиями мы уверенно движемся к старту реализации проекта в 2025 году», — отметил Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330589/
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