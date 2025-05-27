Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан обсудили Камбаратинскую ГЭС-1 в Дубае

26–27 мая 2025 года в Дубае (ОАЭ) состоялся второй министерский круглый стол по проекту Камбаратинской гидроэлектростанции – 1. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

Во встрече приняли участие главы энергетических ведомств Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана, а также представители Всемирного банка.

Министры энергетики Ерлан Аккенженов (Казахстан), Таалайбек Ибраев (Кыргызстан) и Джурабек Мирзамахмудов (Узбекистан) подтвердили политическую приверженность своих стран реализации проекта. Стороны обсудили обновленное технико-экономическое обоснование, экологические и социальные оценки, смету, вопросы модернизации энергосетей и устойчивые модели финансирования.

Правительства трех стран обратились ко Всемирному банку за техническим содействием в подготовке проекта. Банк в лице своих представителей выразил готовность поддерживать страны региона и отметил высокий уровень межгосударственного взаимодействия.

По итогам встречи участники договорились о дальнейших шагах по реализации проекта и проведении регулярных министерских консультаций.