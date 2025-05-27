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Экономика

Кыргызстан поделился успехами в электронной торговле на форумах в Ташкенте

Кыргызская делегация приняла участие в международных мероприятиях E-BRIDGE и E-GATE, прошедших в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Минэконома.

В рамках круглого стола и профильной конференции кыргызская сторона представила конкретные достижения в сфере трансграничной электронной торговли и цифрового развития.

По словам заместителя министра экономики и коммерции Султана Ахматова, на платформе Alibaba.com активно работают 26 кыргызских компаний. Общая сумма подтвержденных экспортных контрактов превысила $640 тысяч. Заключены соглашения с партнерами из Узбекистана, Казахстана и Польши на поставку продукции текстильной, продовольственной и органической отраслей.

«Электронная коммерция — это уже не будущее, а настоящее. Для кыргызских предпринимателей — это эффективный инструмент экспорта и роста», — подчеркнул Ахматов.

Кыргызстан входит в число первых стран региона, где создана правовая база для развития электронной торговли.

С 2022 года действует закон об электронной торговле, признана юридическая сила цифровых сделок и подписей, внедрены цифровая идентификация и электронные госуслуги.

Согласно отчету Азиатского банка развития, законодательство КР в этой сфере соответствует международным стандартам.

На форуме также была представлена инициатива по созданию Национального фонда поддержки стартапов в сфере e-commerce. Он будет предоставлять гранты и микрофинансирование, организовывать обучение и менторскую поддержку, а также обеспечивать выход на маркетплейсы.

Кыргызстан подтвердил приверженность цифровой интеграции в регионе и выразил готовность вносить конкретные предложения для формирования общего цифрового будущего Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330571/
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