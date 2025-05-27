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Экономика

Порядок въезда в Кыргызстан и эксплуатация иностранных авто в стране

Министерство экономики представило официальную информацию о порядке въезда и эксплуатации на территории Кыргызстана автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах.

Согласно данным МЭК КР, в республике установлены следующие требования:

Область применения: Порядок распространяется на легковые автомобили и легкие грузовики (категории M1, M1G, N1, N1G согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»), независимо от расположения рулевого управления.

Пограничное оформление: Все иностранные транспортные средства подлежат обязательному пограничному оформлению. Данные о них вносят в Единую систему учета внешней миграции (ЕСУВМ) и автоматически интегрируют в информационные системы Министерства внутренних дел КР.

Необходимые документы для оформления:

  • документ, дающий право на пересечение государственной границы;

  • свидетельство о регистрации транспортного средства;

  • водительское удостоверение;

  • документ, подтверждающий право владения, пользования или распоряжения транспортным средством.

Для граждан Кыргызской Республики: Въезд на территорию страны на автомобилях с иностранными регистрационными знаками, которые не сняты с учета в стране регистрации, запрещен. Допускается ввоз таких транспортных средств только при условии их снятия с учета за рубежом и последующей постановки на учет в Кыргызской Республике.

Для иностранных граждан: Разрешен въезд на автомобилях с иностранными регистрационными знаками на срок до шести месяцев. По истечении этого времени транспорт подлежит обязательному вывозу с территории КР на срок не менее 30 календарных дней. Министерство подчеркивает, что нарушение указанных сроков влечет за собой меры ответственности в соответствии со статьей 38 Кодекса о правонарушениях КР.

Дополнительные требования: После пересечения государственной границы владельцы иностранных транспортных средств обязаны оформить полис страхования гражданско-правовой ответственности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330536/
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