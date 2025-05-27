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Экономика

Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую) на уровне 9 процентов. Данное решение вступает в силу сегодня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщили в НБ КР, внешняя среда по-прежнему характеризуется неопределенностью на мировых финансовых и сырьевых рынках. Это обусловлено изменениями в торговой политике ведущих стран и геополитическими факторами, что создает риски для государств с формирующимся рынком и открытой экономикой, включая Кыргызстан.

Несмотря на внешние вызовы, в нашей республике сохраняется высокая экономическая активность. За январь — апрель 2025 года прирост реального ВВП составил 11,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Основной вклад в рост ВВП внесли секторы услуг, строительства и промышленности. Отмечаются повышенный потребительский спрос на фоне роста реальных доходов населения и увеличение инвестиционной деятельности.

Ценовая динамика в республике остается умеренной. С начала этого года потребительские цены выросли на 2,9 процента, а годовая инфляция составила 7,7 процента. Текущая инфляция, по данным Нацбанка, обусловлена в основном эффектом от пересмотра тарифов на электроэнергию и сезонным ростом стоимости плодоовощной продукции, что соответствует ожиданиям регулятора.

Межбанковский денежный рынок остается активным, особенно в сегменте своп-операций, при этом краткосрочные ставки колеблются в пределах установленного НБ КР процентного коридора. Ситуация на внутреннем валютном рынке оценивается как относительно стабильная с сохранением гибкости обменного курса.

Банковский сектор страны демонстрирует устойчивость и высокую ликвидность. За январь — апрель 2025-го кредитование экономики выросло на 15,6 процента, в основном за счет потребительских кредитов, финансирования торговли и сельского хозяйства. Депозитная база банковской системы за тот же период увеличилась на 16,1 процента.

Национальный банк прогнозирует, что годовая инфляция к концу 2025-го сложится в пределах целевого показателя 5-7 процентов.

Решение сохранить учетную ставку на уровне 9 процентов принято с учетом волатильности цен на мировых продовольственных и сырьевых рынках, влияния изменения тарифов на электроэнергию и повышенного внутреннего спроса. Это соответствует курсу денежно-кредитной политики, направленной на сохранение ценовой стабильности и макроэкономической устойчивости.

НБ КР продолжит придерживаться взвешенного подхода и оценивать внешние и внутренние факторы инфляции, не исключая возможности корректировки монетарной политики в случае возникновения рисков для ценовой стабильности.

Следующее плановое заседание правления Нацбанка по вопросу размера учетной ставки состоится 28 июля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330467/
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