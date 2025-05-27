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Экономика

РКФР направит $95 миллионов на новые проекты в Кыргызстане в 2025 году

Российско-Кыргызский фонд развития планирует направить около $95 миллионов на реализацию новых проектов в 2025 году. Об этом стало известно на первом заседании совета РКФР.

Среди одобренных проектов — создание промышленной кооперации и платформ для «Кыргыз темир жолу», поддержка сахарной отрасли и укрепление товарооборота между Кыргызстаном и Россией.

Общий бюджет фонда на этот год предусматривает финансирование экономики КР в объеме около $150 миллионов.

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков подчеркнул стратегическую важность сотрудничества с РКФР для экономического роста страны, особенно в контексте реализации инициатив по созданию новых промышленных предприятий.

«В 2024-м открыто 102 промышленных предприятия, а в этом планируется запуск еще 128. В этом ключе РКФР остается для нас ключевым партнером в финансировании стратегически важных проектов», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330464/
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