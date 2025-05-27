В Кыргызстане объем микрозаймов с начала года вырос на 39 процентов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что в первом квартале 2025-го микрокредитные организации выдали населению займы на сумму около 19 миллиардов сомов. Общее число заемщиков составило около 343 тысяч человек — это на 30,5 процента больше в годовом выражении.

Согласно анализу данных, самое большое число заемщиков находится в Бишкее (38 процентов), следом идут Ошская область — 14,5 процента, Джалал-Абадская — 12 процентов и Чуйская — 10 процентов.

По объему выданных микрокредитов также лидирует столица — 27 процентов, далее следуют Ошская область — более 16 процентов, Джалал-Абадская — 14 процентов и Чуйская — 13 процентов.

Более 61 процента от общего количества микрокредитов оформлено на потребительские цели.