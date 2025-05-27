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Экономика

В КР общая сумма наличных в обращении составляет 241,7 миллиарда сомов

В Кыргызстане общая сумма наличных в обращении составляет 241,7 миллиарда сомов. Такие данные по состоянию на 1 апреля 2025-го содержатся в материалах Национального банка.

Согласно подсчетам регулятора, из них 219,6 миллиарда сомов кыргызстанцы хранят на руках, и только 22,2 миллиарда — в коммерческих банках. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем наличных в обращении вырос на 26,4 миллиарда сомов (13,7 процента).

С января по март в кассы комбанков поступило 1,224 триллиона сомов. Это на 38,8 миллиарда (3,3 процента) больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Объем выданных банками наличных составил 1,241 триллиона сомов. Это на 52,2 миллиарда больше, чем в прошлом году (4,4 процента).

Возвратность наличных в банки снизилась.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330439/
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