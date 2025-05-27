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Экономика

Нацбанк провел валютную интервенцию на $59,8 миллиона — третью с начала года

Накануне, 26 мая, Национальный банк КР провел валютную интервенцию, продав $59,8 миллиона. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Уточняется, что расчеты по сделке произведены в дату, отличную от даты ее заключения.

Это третья интервенция Нацбанка с начала года. Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $297,1 миллиона. 

Напомним, в 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке. Из них 13 были направлены на покупку валюты — таким образом было изъято с рынка $369,35 миллиона. Еще 13 операций касались продажи, их совокупный объем составил $675,65 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330429/
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