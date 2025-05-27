Накануне, 26 мая, Национальный банк КР провел валютную интервенцию, продав $59,8 миллиона. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Уточняется, что расчеты по сделке произведены в дату, отличную от даты ее заключения.

Это третья интервенция Нацбанка с начала года. Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $297,1 миллиона.

Напомним, в 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке. Из них 13 были направлены на покупку валюты — таким образом было изъято с рынка $369,35 миллиона. Еще 13 операций касались продажи, их совокупный объем составил $675,65 миллиона.