Доходы страховых компаний Кыргызстана превысили 2 миллиарда сомов в I квартале

По итогам I квартала 2025 года доходы страховых компаний Кыргызстана увеличились в 2,4 раза по сравнению с январем – мартом 2024-го. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, в республике работают 17 страховых компаний. Их доходы за I квартал достигли 2 миллиардов 97 миллионов сомов. При этом почти 72 процента общей суммы доходов обеспечено за счет поступления страховых платежей.

По итогам I квартала 10 страховых компаний получили прибыль, шесть — убытки.

Страховыми компаниями за квартал заключено более 624 тысячи договоров, что в 2,8 раза (или на 403 тысячи) больше, чем за аналогичный период 2024-го. Рост обеспечен увеличением числа договоров добровольного личного страхования от несчастных случаев и болезней (на 308,6 тысячи), обязательного страхования недвижимого имущества (на 48,8 тысячи) и ОСАГО (на 37,1 тысячи).

На долю добровольного страхования пришлось 79 процентов от общего числа заключенных договоров, обязательного страхования — 21 процент.

На 1 апреля 2025 года страховая сумма по заключенным договорам составила около 428 миллиардов сомов, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 19 процентов.

В I квартале 2025 года поступило страховых взносов на сумму 1 миллиард 508 миллионов сомов, что в 1,9 раза больше, чем в январе – марте 2024-го.

С начала года отмечено 9,9 тысячи страховых случаев, из которых 41,5 процента пришлось на добровольное личное страхование от несчастных случаев и болезней, 32,3 процента — на добровольное личное медицинское страхование.

За этот период выплачено по страховкам 274 миллиона сомов, при этом основной их объем пришелся на добровольное страхование имущества хозяйствующих субъектов (109,8 миллиона сомов) и имущества граждан (83,4 миллиона сомов).