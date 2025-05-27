Налоговые вычеты. Что это такое и как их можно получить

Все кыргызстанцы знают о том, что имеют перед государством обязательство платить налоги. Но знаете ли вы, что можно на законных основаниях платить уменьшить налоговую базу и даже вернуть часть уплаченных средств?

Для этого в Налоговом кодексе есть такое понятие как «налоговый вычет».

Например, в 2024 году 2 тысячи 609 граждан получили имущественный вычет на 28 миллионов 290 тысяч 700 сомов, а 1 тысяча 63 — социальный вычет на 11 миллионов 328 тысяч 100 сомов.

Как можно получить налоговые вычеты? Это зависит от того, какой именно вычет вы хотите получить.

Виды вычетов:

стандартные вычеты;

социальный вычет;

имущественный вычет.

Стандартный вычет применяется для всех категорий налогоплательщиков, за исключением физического лица-нерезидента.

При этом стандартные вычеты имеют подвиды:

персональный вычет — 6,5 расчетного показателя за каждый месяц налогового периода (650 сомов);

вычет на иждивенцев — 1 расчетный показатель на каждого иждивенца за каждый месяц налогового периода (100 сомов);

вычет отчислений по государственному социальному страхованию (исключение составляют отчисления, не облагаемые подоходным налогом);

вычет отчислений в негосударственный пенсионный фонд — не более 8 процентов от налоговой базы налогоплательщика.

Как рассказала 24.kg начальник отдела по контролю за зачетом и возвратом налогов Налоговой службы Венера Ибраимова, стандартные вычеты применяются к каждому налогоплательщику, если он официально работает и получает заработную плату.

Зарплата — это доход, облагаемый налогом. И применение вычетов уменьшает налоговую базу, то есть после применения вычетов налоги взимаются с меньшей суммы, а не с полной суммы зарплаты. Самостоятельно ничего высчитывать не нужно, это все делается бухгалтером организации при перечислении заработной платы. Однако, если персональный вычет и вычет отчислений по соцстрахованию применяются ко всем, для вычета на иждивенцев работнику необходимо предоставить соответствующую справку.

Стандартные вычеты Возьмем для примера заработную плату в 45 тысяч сомов: Вычет отчислений по государственному социальному страхованию (работодатель удерживает 10 процентов страховых взносов) — 4 тысячи 500 сомов; Персональный вычет в размере 650 сомов; Допустим, у работника два несовершеннолетних ребенка на иждивении — 200 сомов. 45000 — 4500 — 650 — 200 = 39650 Итого, налоговая база составляет 39 тысяч 650 сомов, то есть подоходный налог в 10 процентов удерживается не с 45 тысяч сомов, а с 39 тысяч 650 сомов.

Социальный вычет применяется для граждан Кыргызской Республики и физического лица-резидента, не являющегося гражданином КР, но имеющего вид на жительство или статус кайрылмана.

Это вычет, который имеет право получить налогоплательщик, потративший средства на образование своих иждивенцев, если их возраст не превышает 24 года.

Размер вычета на образование устанавливается равным сумме, которую налогоплательщик отдал организации образования, имеющей лицензию. При этом сумма вычета не может превышать 10 процентов от размера налоговой базы налогоплательщика, а если он содержит троих и более иждивенцев — не более 25 процентов.

При расчете социального вычета берется годовая заработная плата минус все примененные за этот период стандартные вычеты.

Социальный вычет Возьмем для примера зарплату в 45 тысяч, как было в примере выше, и применим те же стандартные вычеты. В таком случае годовая налоговая база после стандартных вычетов составит 475 тысяч 800 сомов. То есть за этот период уплачен подоходный налог на сумму 47 580 сомов. Для социального вычета есть ограничение в 10 процентов от налоговой базы — то есть налогоплательщик не может получить более 47 тысяч 580 сомов (в случае наличия одного или двух иждивенцев). Далее из 475 тысяч 800 сомов (общей налоговой базы) необходимо отнять оплату за обучение, например 35 тысяч сомов. Получается 440 тысяч 800 сомов, а 10 процентов подоходного налога с этой суммы должно составлять 44 тысячи 80 сомов. Но налогоплательщик уже заплатил государству в виде налогов 47 тысяч 580 сомов. Разница между этими суммами и будет социальным вычетом. В этом случае это 3 тысячи 500 сомов.

Такая сумма должна поступить налогоплательщику на расчетный счет, которую он дальше может направить на следующий налоговый период или обналичить для использования по своему усмотрению.

Важно! Право на социальный вычет предоставляется при подаче единой налоговой декларации.

Чтобы получить социальный вычет, необходимо предоставить документы:

заявление (по форме DOC STI-191);

копию контракта на оказание платных образовательных услуг;

копию платежных документов об уплате в образовательное учреждение (или электронных платежных документов);

копию свидетельства о рождении/документ об усыновлении и/или удочерении иждивенца;

копии паспорта декларанта, паспорта иждивенца (при наличии), паспорта супруга/и декларанта, свидетельства о браке или расторжении брака;

справку с места работы (основной и неосновной) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных подоходном налоге и отчислениях по государственному социальному страхованию за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование (DOC STI-191);

справку о составе семьи (формируется через «Тундук»).

Имущественный вычет применяется для граждан Кыргызской Республики и физического лица-резидента, не являющегося гражданином КР, но имеющего вид на жительство или статус кайрылмана.

Налогоплательщик имеет право на получение имущественного вычета при приобретении или строительстве недвижимого имущества.

Сумма имущественного вычета, как уточнила Венера Ибраимова, не может превышать 230 тысяч сомов.

Имущественный вычет Для примера расчета имущественного вычета возьмем, как и выше, зарплату в 45 тысяч сомов. На годовую зарплату в 540 тысяч сомов и применим те же стандартные вычеты и получим налоговую базу в 475 тысяч 800 сомов. То есть за этот период уплачен подоходный налог на сумму 47 тысяч 580 сомов. Допустим, налогоплательщик получил ипотечный кредит на покупку квартиры и оплатил в 2024 году проценты в сумме 120 тысяч сомов. Из налоговой базы (475 тысяч 800 сомов) необходимо отнять сумму процентов (120 тысяч). Получаем 355 тысяч 800 сомов. То есть из этой суммы подоходный налог в 10 процентов составляет 35 тысяч 580. Но налогоплательщик уже заплатил подоходный налог на сумму 47 тысяч 580 сомов. Разница составляет 12 тысяч сомов. Именно эту сумму налогоплательщик может получить в качестве имущественного вычета.

Для получения имущественного вычета также необходимо представить единую налоговую декларацию. Необходимые документы:

заявление;

копия паспорта декларанта;

копия договора об ипотеке, заключенного с банковским и/или финансово-кредитным учреждением, на получение ипотечного кредита;

копии платежных документов об уплате ипотечного кредита (или электронных платежных документов);

справка банковского учреждения о суммах полученного, возвращенного кредита и уплаченных по ним процентах по ипотечному кредиту;

справка с места работы (основной и неосновной) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных подоходном налоге и отчислениях по государственному социальному страхованию за календарный год, соответствующий периоду предоставления имущественного налогового вычета.

Венера Ибраимова отметила, что за последние годы был сокращен список необходимых документов для подачи заявления на получение социального и имущественного вычета. А к следующему году планируется и вовсе отказаться от сбора различных справок, все они будут автоматически поступать через «Тундук» в систему при заполнении декларации. Однако налогоплательщикам все же придется предоставлять копии договоров с образовательными учреждениями и банками, а также платежные документы.

Но все же большая часть документов будет поступать автоматически, что станет большим облегчением при формировании заявления, считают в Налоговой службе.