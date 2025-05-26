На укрепление плотины Камбаратинской ГЭС-2 Кыргызстан хочет взять кредит

Кыргызстан на строительство сброса Камбаратинской ГЭС-2 хочет взять кредит в размере $50 миллионов у Евразийского банка развития. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

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По его данным, проектом договора предусмотрен срок 20 лет, из которых 5 лет составит льготный период, а оставшиеся 15 лет — период выплат с процентами. Процентная ставка по кредиту составит 1 процент годовых, при этом из общей суммы удержат 0,5 процента комиссии — $250 тысяч.

Нардеп отметил, что кредит предназначен для строительства поверхностного сброса на Камбаратинской ГЭС-2, а не для увеличения энергетических мощностей. Планируется укрепить плотину и обеспечить безопасную эксплуатацию сооружения.