Депутат предлагает ввести обязательную регистрацию платформ, торгующих онлайн

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев инициирует обязательную регистрацию для маркетплейсов, работающих на территории Кыргызстана. Об этом он рассказал на форуме национальных маркетплейсов, который прошел в Бишкеке.

Парламентарий напомнил, что развитие электронной торговли в республике началось всего два-три года назад, тогда как в других странах маркетплейсы работают на протяжении длительного времени. Он добавил, что новая форма торговли требует адаптации традиционного бизнеса, который сталкивается со снижением продаж в магазинах, работающих офлайн.

По словам Дастана Бекешева, некоторые предприниматели недовольны тем, что покупатели переходят в онлайн.

«Но это же не проблема маркетплейсов — это новая модель торговли, с которой нужно учиться работать», — сказал он.

Депутат также обратил внимание на то, что некоторые онлайн-платформы работают в КР без регистрации и не уплачивают налоги. Он считает, что нужно ввести обязательную регистрацию таких площадок.

«В других государствах есть механизмы защиты внутреннего рынка. Например, Узбекистан защищает свой изюм», — уточнил Дастан Бекешев.