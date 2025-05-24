ЕАБР прогнозирует рост активов исламского банкинга в странах Центральной Азии

Совместный доклад «Будущее исламского финансирования в Центральной Азии» выпустили ЕАБР, Институт Исламского банка развития и экспертная группа Лондонской фондовой биржи.

«Центральная Азия — регион с быстрорастущим населением и высокими темпами экономического развития. В таких условиях развитие исламского финансирования может стать инструментом для ускорения социально-экономического развития и укрепления финансовой стабильности в регионе», — отмечают авторы.

В документе проведен всесторонний анализ индустрии исламских финансов в регионе и дана оценка ее потенциала на ближайшее десятилетие.

По данным экспертов, объем исламского финансирования в регионе пока невелик — всего около $0,7 миллиарда по состоянию на 2024 год.

К 2033-му ожидается рост активов исламского банкинга в Центральной Азии до $6,3 миллиарда. Рынок сукук (исламский эквивалент облигаций. — Прим. ред.) может возрасти до $5,6 миллиарда.

Приоритетными направлениями инвестиций станут энергетика, транспорт и логистика, промышленность, продовольственная безопасность, а также социальная инфраструктура.

Лидерами роста индустрии исламских финансов в регионе станут Казахстан и Узбекистан.

В докладе подчеркивается необходимость адаптации национального регулирования, повышения финансовой грамотности населения и подготовки квалифицированных кадров. Отдельное внимание уделено созданию «исламских окон» в традиционных банках и сотрудничеству с исламскими финансовыми институтами из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

«Одним из стратегических приоритетов ЕАБР является стремление стать платформой для исламского финансирования в Центральной Азии. Дальнейшее развитие исламского финансирования в регионе расширит доступ к финансовым услугам и подключит местные предприятия к глобальному исламскому рынку, способствуя экономическому росту ЦА. При поддержке Группы Исламского банка развития ЕАБР приступил к созданию «исламского окна» для финансирования проектов, соответствующих принципам шариата. Приоритетными направлениями инвестиций станут энергетика, транспорт, социальная инфраструктура, продовольственная безопасность и промышленность», — отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.