17:24
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Экономика

ЕАБР прогнозирует рост активов исламского банкинга в странах Центральной Азии

Совместный доклад «Будущее исламского финансирования в Центральной Азии» выпустили ЕАБР, Институт Исламского банка развития и экспертная группа Лондонской фондовой биржи.

«Центральная Азия — регион с быстрорастущим населением и высокими темпами экономического развития. В таких условиях развитие исламского финансирования может стать инструментом для ускорения социально-экономического развития и укрепления финансовой стабильности в регионе», — отмечают авторы.

В документе проведен всесторонний анализ индустрии исламских финансов в регионе и дана оценка ее потенциала на ближайшее десятилетие.

По данным экспертов, объем исламского финансирования в регионе пока невелик — всего около $0,7 миллиарда по состоянию на 2024 год.

К 2033-му ожидается рост активов исламского банкинга в Центральной Азии до $6,3 миллиарда. Рынок сукук (исламский эквивалент облигаций. — Прим. ред.) может возрасти до $5,6 миллиарда.

Приоритетными направлениями инвестиций станут энергетика, транспорт и логистика, промышленность, продовольственная безопасность, а также социальная инфраструктура.

Лидерами роста индустрии исламских финансов в регионе станут Казахстан и Узбекистан.

В докладе подчеркивается необходимость адаптации национального регулирования, повышения финансовой грамотности населения и подготовки квалифицированных кадров. Отдельное внимание уделено созданию «исламских окон» в традиционных банках и сотрудничеству с исламскими финансовыми институтами из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

«Одним из стратегических приоритетов ЕАБР является стремление стать платформой для исламского финансирования в Центральной Азии. Дальнейшее развитие исламского финансирования в регионе расширит доступ к финансовым услугам и подключит местные предприятия к глобальному исламскому рынку, способствуя экономическому росту ЦА. При поддержке Группы Исламского банка развития ЕАБР приступил к созданию «исламского окна» для финансирования проектов, соответствующих принципам шариата. Приоритетными направлениями инвестиций станут энергетика, транспорт, социальная инфраструктура, продовольственная безопасность и промышленность», — отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330268/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане темпы развития промышленности будут опережать рост ВВП — ЕАБР
В Кыргызстане появится исламский принцип страхования
ЕАБР прогнозирует курс сома к доллару до 93,1 в 2027 году
Экономика Кыргызстана продолжит высокие темпы роста в 2025 году — ЕАБР
Нацбанк и NIBAF обучили более 300 специалистов исламскому банковскому делу
Какой курс сома будет в 2025 году? Прогноз от ЕАБР
ЕАБР планирует в 2025 году внедрить инструменты исламского финансирования
ВВП стран — участниц ЕАБР вырос на 4,2 процента в январе — августе 2024 года
На ускорение инфляции в Кыргызстане повлиял рост цен на мясо — ЕАБР
Инвестиционная активность в КР продолжит формировать рост экономики — ЕАБР
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане внедряют Единый налоговый счет. Зачем он&nbsp;нужен и&nbsp;как работает В Кыргызстане внедряют Единый налоговый счет. Зачем он нужен и как работает
Россия и&nbsp;Кыргызстан могут взаимно признать квалификацию рабочих из&nbsp;стран ЕАЭС Россия и Кыргызстан могут взаимно признать квалификацию рабочих из стран ЕАЭС
Рынок жилья в&nbsp;Бишкеке. Почему замер и&nbsp;чего ждать от&nbsp;него в&nbsp;ближайшее время Рынок жилья в Бишкеке. Почему замер и чего ждать от него в ближайшее время
Китай запустил первый в&nbsp;2025 году грузовой поезд в&nbsp;Центральную Азию Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Центральную Азию
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
24 мая, суббота
17:01
Депутат предлагает ввести обязательную регистрацию платформ, торгующих онлайн Депутат предлагает ввести обязательную регистрацию плат...
16:44
Банки Кыргызстана вводят льготные тарифы для ТСЖ
16:34
В Бишкеке изнасиловали девушку с инвалидностью первой группы
16:24
ЕАБР прогнозирует рост активов исламского банкинга в странах Центральной Азии
16:01
В ОДКБ обсудили вопрос об угрозах, исходящих от террористических группировок