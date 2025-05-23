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Экономика

Кабмин снова инициирует временный запрет на вывоз картона и макулатуры

Кабмин снова инициирует временный запрет на вывоз картона и макулатуры. Проект постановления «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) регенерируемой бумаги и картона (макулатура и отходы) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза» вынесен на общественное обсуждение.

Как поясняют в кабинете министров, цель, как и в прошлый раз, — недопущение критического недостатка сырьевых ресурсов на внутреннем рынке, стимулирование производства и увеличение экспорта готовой продукции.

Напомним, временный запрет на экспорт макулатуры и отходов вводится с 2021 года. Он обусловлен тем, что в стране наблюдается нехватка сырья для отечественных компаний по производству и переработке вторичного сырья.

В свою очередь, нехватка сырья может привести к закрытию отечественных компаний, где работают тысячи граждан, отчисляются в бюджет налоги и неналоговые платежи. В случае закрытия или неполного функционирования местных предприятий по производству и переработке вторсырья работники потеряют и рабочие места, а бюджет — значительные объемы поступлений от данной отрасли.

Отмечается, что отечественные компании по производству и переработке бумажной продукции в своих обращениях подчеркивают: по-прежнему сохраняется нехватка сырья для их предприятий.

Поэтому инициируется повторный запрет на вывоз регенерируемой бумаги и картона за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330103/
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