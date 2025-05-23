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Экономика

Интернет-мошенники. Банки Кыргызстана обяжут бороться с ними активнее

Национальный банк Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект постановления, которым планирует обновить правила для коммерческих банков страны. Цель — усилить защиту клиентов от мошенничества, особенно когда речь заходит об операциях через интернет или мобильные приложения.

Что изменится для банков? Ключевые моменты

Регулятор подготовил поправки, которые касаются управления рисками и работы с банковскими счетами. Банки будут обязаны:

  • Разработать «антифрод-стратегию». Каждый банк должен иметь официальный документ, утвержденный руководством. В нем четко пропишут, как банк собирается выявлять, предупреждать и останавливать мошеннические операции, кто и как будет отвечать за промахи в этой работе. Стратегию будут обновлять минимум раз в год.

  • Внедрить «умные» системы защиты. Банкам придется установить или обновить специальные программы (антифрод-системы). Они автоматически проверяют каждую операцию с деньгами, проводимую дистанционно (онлайн-платежи, переводы в приложении и так далее), на предмет подозрительности.

  • Оценивать риск каждой операции. Система будет присваивать каждой транзакции одну из трех меток:

    • Низкий риск: все в порядке, операция безопасна.

    • Средний риск: операция выглядит подозрительно, возможен обман. Банк должен ее дополнительно проверить (автоматически или вручную сотрудником).

    • Высокий риск: операция, скорее всего, мошенническая.

  • «Замораживать» сомнительные операции. Если операция покажется банку подозрительной (например, клиент вдруг начал переводить крупные суммы ночью в другую страну, чего раньше не делал), ее могут приостановить до 30 дней для разбирательства. Клиента об этом должны сразу уведомить.

  • Упростить сообщения о мошенничестве для клиентов. В мобильных приложениях и онлайн-банкинге появится простая и понятная круглосуточная кнопка или функция, через которую клиент сможет быстро сообщить банку, что с его счетом происходят мошеннические действия.

  • Вести черный список мошенников. Банки обяжут создавать и постоянно обновлять специальный реестр данных (номера телефонов, QR-коды, реквизиты счетов и тому подобное), которые замечены в мошеннических схемах. Операции с использованием таких «засвеченных» сведений будут автоматически блокировать.

  • Возмещать ущерб при ошибках. Если банк, несмотря на наличие данных в черном списке, все же проведет мошенническую операцию или нарушит правила при выдаче кредита, его обяжут вернуть клиенту украденные деньги.

  • Контролировать широкий спектр операций. Под пристальное внимание антифрод-систем попадут не только обычные переводы, но и выдача кредитов, платежи по QR-кодам, международные переводы, снятие наличных, операции с криптовалютой, пополнение счетов онлайн-казино и другие потенциально рискованные транзакции.

  • Следить за «красными флажками». Банки должны будут обращать внимание на множество признаков возможного мошенничества: необычно частые или крупные платежи, нетипичное время или место совершения операций, частые неудачные попытки входа в аккаунт, использование VPN, переводы на множество счетов и так далее.

  • Регулярно проверять свои системы защиты. Банкам придется постоянно следить за тем, насколько эффективно работают их антифрод-системы, и не реже раза в год проводить их «стресс-тесты» — имитировать массовые атаки мошенников, чтобы проверить устойчивость защиты. Отчеты об этом надо направлять в Нацбанк.

Зачем это нужно?

Как пояснили в Национальном банке, эти меры необходимы, потому что мошенники становятся все изощреннее, особенно в цифровом пространстве. Такие преступления не только наносят финансовый ущерб банкам и их клиентам, но и подрывают общее доверие к финансовой системе и тормозят развитие современных банковских технологий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330098/
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