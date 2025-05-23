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Экономика

Российский рубль, тенге и юань подорожали к сому. Курс валют на 23 мая

Фото из интернета. За сутки заметно подросли рубль и тенге

Официальные курсы российского рубля, тенге и юаня выросли, евро — снизился. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро

  • Официальный курс Нацбанка — 98,8316 сома (снижение — 0,19 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 98,66 сома, продажа — 99,66 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Нацбанка — 1,0955 сома (рост — 0,99 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,077 сома, продажа — 1,111 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Нацбанка — 0,1724 сома (рост — 0,7 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1169 сома, продажа — 0,1867 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Нацбанка — 12,1366 сома (рост — 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330097/
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