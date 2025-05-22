Все основные валюты, кроме доллара и рубля, подорожали к сому. Курс на 22 мая

Официальные курсы евро, тенге и юаня выросли, российского рубля — снизились. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Национального банка КР — 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро
- Официальный курс Национального банка КР — 99,0153 сома (рост — 0,56 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 98,66 сома, продажа — 99,66 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Национального банка КР — 1,0848 сома (снижение — 0,44 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,077 сома, продажа — 1,111 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс Национального банка КР — 0,1712 сома (рост — 0,18 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1169 сома, продажа — 0,1867 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Национального банка КР — 12,1349 сома (рост — 0,19 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.