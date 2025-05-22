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Экономика

Все основные валюты, кроме доллара и рубля, подорожали к сому. Курс на 22 мая

Фото из интернета. За сутки заметно изменились только курсы рубля и евро

Официальные курсы евро, тенге и юаня выросли, российского рубля — снизились. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Национального банка КР — 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро

  • Официальный курс Национального банка КР — 99,0153 сома (рост — 0,56 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 98,66 сома, продажа — 99,66 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка КР — 1,0848 сома (снижение — 0,44 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,077 сома, продажа — 1,111 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс Национального банка КР — 0,1712 сома (рост — 0,18 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1169 сома, продажа — 0,1867 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Национального банка КР — 12,1349 сома (рост — 0,19 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329960/
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