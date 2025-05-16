Геологическая служба выставила на аукцион участки полезных ископаемых в Баткене

Кыргызская геологическая служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора объявила открытый аукцион на право пользования недрами в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К участию приглашаются отечественные и зарубежные компании, заинтересованные в геологоразведке и разработке месторождений. В список включены шесть участков, расположенных в Лейлекском районе.

На аукцион выставлены:

Кольцо Перевальное — участок разведки кварцевого песка. Стартовая цена — 1 тысяча 615 сомов.

Шор-Булак Восточный — участок разведки бутового камня. Стартовая цена — 1 тысяча 174 сома. Участок требует проведения первичной геологоразведки.

Парча-Тоо — участок по разработке известняка. Стартовая цена — 1 тысяча 865 сомов.

Кольцо Булак-Башы, Кольцо Булак-Башы – 2 и Кызыл-Бел — три участка для разведки кварцевого песка с аналогичными характеристиками. Пески потенциально подходят для стекольной промышленности. Стартовые цены составляют 1 тысяча 630, 1 тысяча 752 и 1 тысяча 752 сома соответственно.

Все объекты расположены вблизи города Сулюкты и железнодорожной станции «Кольцо», что обеспечивает удобную логистику и транспортную доступность для инвесторов.