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Экономика

О новом виде мошенничества предупреждает Налоговая служба

Налоговая служба выступила с официальным предупреждением о новом виде мошенничества. Злоумышленники рассылают фальшивые электронные письма от имени налоговых органов, содержащие ложную информацию о задолженности и предложения по ее урегулированию.

В ведомстве подчеркивают: они не отправляют уведомления налогоплательщикам на электронную почту.

Как сообщили в пресс-службе, часто такие письма содержат просьбу перейти по ссылке или скачать файл. В ГНС категорически заявляют, что подобные сообщения не имеют отношения к их деятельности и являются попыткой мошенничества.

Переход по ссылкам, указанным в таких письмах, может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения. Это, в свою очередь, может открыть злоумышленникам доступ к вашим персональным данным, заблокировать работу устройства или нанести иной ущерб.

Налоговая служба официально заявляет, что вся актуальная информация для налогоплательщиков, включая сведения о задолженности и официальные уведомления, доступна исключительно через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329194/
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