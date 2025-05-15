Из Кадамджая в Чон-Алай построят современную автомобильную дорогу

В рамках проекта по развитию транспортной инфраструктуры планируется строительство автомобильной дороги Уч-Коргон — Дароот-Коргон, соединяющей Кадамджайский район Баткенской области с Чон-Алайским районом Ошской области. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в Баткенской области.

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Длина трассы составит 117 километров. Первый участок протяженностью 67 километров находится на территории Баткенской области, а оставшиеся 50 километров пройдут по Чон-Алайскому району Ошской области. В ходе строительства реконструируют семь мостов, укрепят опасные участки дороги, что обеспечит повышение безопасности движения.

Реконструкция важной транспортной артерии позволит сократить время доставки угля в близлежащие районы и города, а также улучшит доступ пастухов к пастбищам. Известно, что компания «Беш Арча», которая занимается разработкой угольного месторождения Бел-Алма в Кадамджайском районе, выразила готовность инвестировать в реализацию проекта.