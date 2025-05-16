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Экономика

За счет чего растет экономика Кыргызстана. Итоги января — апреля 2025 года

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — апрель 2025 года достиг, по предварительной оценке, 442,4 миллиарда сомов и по сравнению с январем — апрелем 2024 года увеличился на 11,7 процента.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистыми налогами на продукты. При этом рост отраслей товарного производства по сравнению с январем — апрелем 2024 года достиг 18,8 процента, отраслей, оказывающих услуги, — 8,3 процента, а чистых налогов на продукты — 11,2 процента.

  • 24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными данными в сомах.

Наибольшую долю в структуре ВВП заняли отрасли, оказывающие услуги, — их вклад составил 52 процента. Доля промышленности достигла 20 процентов, сельского хозяйства — более 4 процентов, строительства — более 6 процентов.

Кстати, доля отраслей, оказывающих услуги, снизилась по сравнению с январем — апрелем 2024 года на 1,9 процента. В то же время доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 3,2 процента. Доля строительства выросла на 1,7 процента, промышленности — на 1,9 процента, сельского хозяйства сократилась на 0,4 процента.

Промышленность

Промышленный сектор Кыргызстана продолжает уверенно расти. Объем выпуска продукции в январе — апреле 2025 года составил более 209 миллиардов сомов, что на 14,5 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Основной вклад в увеличение показателей внесли рост производства:

  • очищенных нефтепродуктов — в 1,5 раза;

  • пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — в 1,6 раза;

  • деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — 47,6 процента;

  • фармацевтической продукции — 43,2 процента;

  • резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — 41,3 процента;

  • химической продукции — 12,1 процента;

Положительные тенденции наблюдались в строительстве, где увеличение объемов производства составило 53,3 процента, оптовой и розничной торговле — 8,8 процента, а также в сельском хозяйстве — 2,8 процента.

Прогнозы экспертов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустил на этой неделе обновленный обзор региональной экономики (Regional Economic Prospects). Его эксперты оставили прогноз роста ВВП Кыргызстана в 2025 году без изменения, на уровне 7 процентов, на 2026 год — 6 процентов.

В банке отметили, что в 2025 году в Кыргызстане вновь отмечается высокий экономический рост. Это связывают с ростом промышленности и внутренней торговли.

Как отметили в банке, инвестиции остаются устойчивыми, что «поддерживалось высокими государственными капитальными расходами, подкрепленными сильным ростом бюджетных доходов». Большая часть инвестиций направлена на строительство горнодобывающих предприятий, информационно-коммуникационной инфраструктуры, объектов электроснабжения, обрабатывающей промышленности, жилья, отметили в ЕБРР.

По данным экспертов банка, «вклад внешней торговли в рост экономики снижается, а экономический импульс теперь в основном поддерживается внутренним спросом, значительными денежными переводами, ростом заработной платы и расширением кредитования».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329145/
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