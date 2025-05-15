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Экономика

ВВП Кыргызстана за четыре месяца 2025 года вырос на 11,7 процента

Социально-экономическое положение Кыргызской Республики в январе – апреле 2025 года характеризовалось ростом основных показателей. По предварительной оценке Национального статистического комитета, объем валового внутреннего продукта (ВВП) за это время достиг 442,4 миллиарда сомов, увеличившись на 11,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как отмечено на пресс-конференции, посвященной социально-экономическому развитию страны, на рост ВВП повлияло увеличение объемов в отраслях товарного производства, сферы услуг и налогов на продукты.

Наибольшую долю в структуре ВВП заняли отрасли, оказывающие услуги, – их вклад составил 52 процента. Доля промышленности достигла 20 процентов, сельского хозяйства – более 4 процентов, строительства – более 6 процентов.

Объем промышленной продукции в январе – апреле 2025 года составил более 209 миллиардов сомов, что на 14,5 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го. 

Рост промышленного производства обеспечен увеличением объемов производства очищенных нефтепродуктов, пищевых продуктов и табачных изделий, деревянных и бумажных изделий, полиграфической продукции, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов, химической продукции и основных металлов. Также отмечен рост в добыче полезных ископаемых.

Вместе с тем наблюдалось снижение объемов в текстильном производстве и производстве одежды.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329099/
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