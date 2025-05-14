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Экономика

Нацбанк прокомментировал заявление о нехватке рублей в коммерческих банках КР

Национальный банк Кыргызстана прокомментировал заявление депутата Жогорку Кенеша Бакытбека Марипова о предполагаемой нехватке российских рублей в коммерческих банках.

В финансовом регуляторе сообщили 24.kg, что «коммерческие банки в целом обладают достаточным уровнем валютных активов, в том числе наличных и безналичных российских рублей».

«Нацбанк осуществляет ежедневный мониторинг ситуации на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках и при необходимости будет проводить соответствующие операции», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329076/
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