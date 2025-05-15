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Экономика

Россия и Центральная Азия создадут единую систему торгов энергоресурсами

Россия и Центральная Азия создадут единую систему торгов энергоресурсами и сформируют базу данных по ценообразованию на них. Об этом на пленарной сессии энергетической конференции UEW-2025 в Ташкенте сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Он напомнил, что на биржевых площадках в РФ, прежде всего на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, создана информационно-аналитическая платформа, партнерами которой становится все больше аналитических агентств.

Дмитрий Махонин добавил, что в рамках деятельности Евразийской экономической комиссии также идет большая работа по формированию рынков нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329075/
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