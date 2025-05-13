В Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателей торговых помещений

Кабмин ввел новую патентную систему для физических лиц, сдающих в аренду торговые площади на рынках и мини-рынках. Это сделано для уменьшения налоговой нагрузки на население и предпринимателей, а также для совершенствования налогового администрирования, в соответствии с указом президента. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В рамках этих изменений в постановление кабмина внесены дополнения. Перечень видов деятельности, которые можно осуществлять на основе патента, расширен. В него включен новый вид: «Сдача в наем, в аренду недвижимого имущества: нежилой площади, используемой для торговой деятельности, расположенной на территории рынков и мини-рынков».

Это нововведение дает право физическим лицам уплачивать налог на основе патента от суммы дохода, который они получают от сдачи в субаренду торговых помещений, используемых для торговой деятельности на рынках.

Для удобства налогоплательщиков предусмотрена возможность оформить и оплатить электронный патент онлайн через «Кабинет налогоплательщика».

Также граждане могут обратиться за патентом в территориальный налоговый орган по месту нахождения арендуемого имущества.