14:25
USD 87.45
EUR 97.39
RUB 1.06
Экономика

В Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателей торговых помещений

Кабмин ввел новую патентную систему для физических лиц, сдающих в аренду торговые площади на рынках и мини-рынках. Это сделано для уменьшения налоговой нагрузки на население и предпринимателей, а также для совершенствования налогового администрирования, в соответствии с указом президента. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В рамках этих изменений в постановление кабмина внесены дополнения. Перечень видов деятельности, которые можно осуществлять на основе патента, расширен. В него включен новый вид: «Сдача в наем, в аренду недвижимого имущества: нежилой площади, используемой для торговой деятельности, расположенной на территории рынков и мини-рынков».

Это нововведение дает право физическим лицам уплачивать налог на основе патента от суммы дохода, который они получают от сдачи в субаренду торговых помещений, используемых для торговой деятельности на рынках.

Для удобства налогоплательщиков предусмотрена возможность оформить и оплатить электронный патент онлайн через «Кабинет налогоплательщика».

Также граждане могут обратиться за патентом в территориальный налоговый орган по месту нахождения арендуемого имущества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328866/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской области выявлено 23 тонны моторного масла без акцизных марок
Борьба с неучтенным импортом принесла бюджету более 1 миллиарда сомов
Глава ГНС разъяснил налоговые изменения бизнесу
ГНС и южнокорейская компания обсудили сотрудничество в сфере цифровизации
Выезд за границу разрешат при налоговой задолженности до 50 тысяч сомов
ГНС: В первом квартале 2025 года план по сборам перевыполнен на 5,3 миллиарда
Президент подписал указ о возвращении патентов. Что изменится для бизнеса
Введение маркировки топлива принесло бюджету 3,8 миллиарда сомов за полгода
Борьба с контрафактом. В КР промаркировано более 853 тысяч тонн топлива
ГНС выявила более 12 тонн немаркированного дизтоплива в Баткенской области
Популярные новости
Новый международный аэропорт построят в&nbsp;Джалал-Абаде. Как он&nbsp;будет выглядеть Новый международный аэропорт построят в Джалал-Абаде. Как он будет выглядеть
Нацбанк рассказал о&nbsp;свойствах кыргызского сома Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома
Кабмин Кыргызстана отменил запрет на&nbsp;ввоз цемента Кабмин Кыргызстана отменил запрет на ввоз цемента
Семья президента США заработала $320 миллионов на&nbsp;мемкоине TRUMP Семья президента США заработала $320 миллионов на мемкоине TRUMP
Бизнес
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
13 мая, вторник
14:16
В Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателей торговых помещений В Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателе...
14:03
Китай стал основным импортером меда из Кыргызстана
13:57
В КР выделят 5 миллиардов сомов на 10 ирригационных проектов
13:54
В Великобританию с начала 2025-го на заработки выехали 2,5 тысячи кыргызстанцев
13:45
Задержана подозреваемая в совершении мошенничества с земельными участками