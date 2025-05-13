Торговые войны требуют от Кыргызстана использования своих преимуществ

Современные торговые войны вышли за рамки простого повышения пошлин и теперь включают санкции и экспортный контроль, что требует от Кыргызстана и других стран Евразийского экономического союза учета всех типов рисков. Такое мнение высказала экономист Нургуль Акимова на брифинге в Sputnik, комментируя текущую ситуацию в мировой торговле.

«Если раньше всегда поднимали пошлины, новая форма торговых войн включает в себя также и санкции, и экспортный контроль», — пояснила Нургуль Акимова.

По ее словам, такие инструменты, как финансовые санкции, экспортные ограничения, импортные запреты и даже вторичные санкции, активно используются крупными державами для продвижения своей геополитической повестки. Для Кыргызстана, который значительную часть потребительских товаров получает из-за рубежа, такая ситуация создает серьезные вызовы.

«Для нас это очень важно, и отслеживать, а также пытаться сохранить какие-то инфраструктурные возможности является вопросом выживания», — отметила экономист.

В качестве возможных ответов на новые реалии Нургуль Акимова выделила несколько направлений.

Во-первых, это развитие расчетов в национальных валютах. Эксперт указала на позитивные тенденции в Европейском союзе, где уже заключаются международные контракты на поставку товаров и услуг в национальных валютах, даже если обслуживание идет через банки.

Во-вторых, это вопрос редкоземельных металлов. Нургуль Акимова подчеркнула, что хотя цифровой суверенитет для Кыргызстана пока остается мечтой, и страна будет продолжать импортировать высокотехнологичное оборудование, владение недрами и минералами может стать козырем.

«Мы думаем, что не только Кыргызстан, а в целом страны ЕС обладают богатыми редкоземельными ресурсами, это может стать предметом для конструктивного диалога между странами, которые практикуют в отношении друг друга определенные ограничения», — сказала она, добавив, что даже производителям высоких технологий необходимо сырье.