12:54
USD 87.45
EUR 97.39
RUB 1.06
Экономика

Нацбанк Кыргызстана установил новые требования к капиталу платежных систем

Национальный банк утвердил конкретные минимальные размеры уставного капитала для платежных организаций и операторов платежных систем. Это решение принято отдельным постановлением правления регулятора.

Для вновь создаваемых участников рынка установлены следующие минимальные пороги уставного капитала:

  • платежная организация: не менее 30 миллионов сомов;
  • оператор платежной системы: не менее 20 миллионов сомов;
  • компания, совмещающая деятельность платежной организации и оператора: не менее 50 миллионов сомов.

Для организаций, уже имеющих лицензию НБ КР на момент вступления постановления в силу, предусмотрено поэтапное увеличение уставного капитала в течение трех лет:

Действующие операторы платежных систем:

  • с 1 октября 2025 года — не менее 8 миллионов сомов;

  • с 1 октября 2026 года — не менее 15 миллионов сомов;

  • с 1 октября 2027 года — не менее 20 миллионов сомов.

Действующие платежные организации:

  • с 1 октября 2025 года — не менее 10 миллионов сомов;

  • с 1 октября 2026 года — не менее 20 миллионов сомов;

  • с 1 октября 2027 года — не менее 30 миллионов сомов.

Действующие компании, совмещающие обе деятельности:

  • с 1 октября 2025 года — не менее 18 миллионов сомов;

  • с 1 октября 2026 года — не менее 35 миллионов сомов;

  • с 1 октября 2027 года — не менее 50 миллионов сомов.

Аналогичный график поэтапного повышения (до 60 миллионов, 80 миллионов или 110 миллионов сомов к 1 октября 2027-го) предусмотрен и для действующих платежных организаций, оказывающих специфические услуги (прием платежей нерезидентам/госорганам, эквайринг).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328846/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
Новый закон в Кыргызстане: как будет защищена ваша финансовая безопасность?
Цена на золото снижается. Что происходит в Кыргызстане
Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома
Объем наличных денег в обращении продолжает расти — Нацбанк
Вторую с начала года интервенцию на валютном рынке провел Нацбанк Кыргызстана
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов
НБ КР выпускает серебряную коллекционную монету «80 лет Великой Победе»
Недельный обзор: стоимость золота в Кыргызстане достигла рекорда
Нацбанк завершил первый квартал года с прибылью в 7,3 миллиарда сомов
Нацбанк вновь предостерегает кыргызстанцев о новом виде мошенничества
Популярные новости
Новый международный аэропорт построят в&nbsp;Джалал-Абаде. Как он&nbsp;будет выглядеть Новый международный аэропорт построят в Джалал-Абаде. Как он будет выглядеть
Нацбанк рассказал о&nbsp;свойствах кыргызского сома Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома
Кабмин Кыргызстана отменил запрет на&nbsp;ввоз цемента Кабмин Кыргызстана отменил запрет на ввоз цемента
Семья президента США заработала $320 миллионов на&nbsp;мемкоине TRUMP Семья президента США заработала $320 миллионов на мемкоине TRUMP
Бизнес
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
13 мая, вторник
12:47
Нацбанк Кыргызстана установил новые требования к капиталу платежных систем Нацбанк Кыргызстана установил новые требования к капита...
12:43
Семья Ташиевых продала свою нефтяную базу и построила больницу в Сузаке
12:42
«Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
12:33
Разделение Минобразования было правильным решением, считает спикер
12:29
Первый полет. Кыргызстанка оставила ребенка в самолете, чтобы сходить за багажом