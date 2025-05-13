Нацбанк Кыргызстана установил новые требования к капиталу платежных систем

Национальный банк утвердил конкретные минимальные размеры уставного капитала для платежных организаций и операторов платежных систем. Это решение принято отдельным постановлением правления регулятора.

Для вновь создаваемых участников рынка установлены следующие минимальные пороги уставного капитала:

платежная организация: не менее 30 миллионов сомов;

оператор платежной системы: не менее 20 миллионов сомов;

компания, совмещающая деятельность платежной организации и оператора: не менее 50 миллионов сомов.

Для организаций, уже имеющих лицензию НБ КР на момент вступления постановления в силу, предусмотрено поэтапное увеличение уставного капитала в течение трех лет:

Действующие операторы платежных систем:

с 1 октября 2025 года — не менее 8 миллионов сомов;

с 1 октября 2026 года — не менее 15 миллионов сомов;

с 1 октября 2027 года — не менее 20 миллионов сомов.

Действующие платежные организации:

с 1 октября 2025 года — не менее 10 миллионов сомов;

с 1 октября 2026 года — не менее 20 миллионов сомов;

с 1 октября 2027 года — не менее 30 миллионов сомов.

Действующие компании, совмещающие обе деятельности:

с 1 октября 2025 года — не менее 18 миллионов сомов;

с 1 октября 2026 года — не менее 35 миллионов сомов;

с 1 октября 2027 года — не менее 50 миллионов сомов.

Аналогичный график поэтапного повышения (до 60 миллионов, 80 миллионов или 110 миллионов сомов к 1 октября 2027-го) предусмотрен и для действующих платежных организаций, оказывающих специфические услуги (прием платежей нерезидентам/госорганам, эквайринг).