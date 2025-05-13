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Экономика

Госстрах насчитал 48 страховых случаев по Кыргызстану за майские праздники

Государственная страховая организация представила предварительные данные о страховых случаях, зафиксированных в Кыргызстане в период майских праздников, с 1 по 11 мая 2025 года. Всего по стране зарегистрировано 48 страховых событий. Об этом сообщает пресс-служба ГСО.

Наибольшее количество происшествий пришлось на столицу. В Бишкеке зафиксировано 30 случаев, из которых 28 — это дорожно-транспортные происшествия (ДТП), застрахованные по ОСАГО. Также в столице зарегистрирован один случай по КАСКО и один пожар, покрытый полисом добровольного страхования имущества (ДСИ).

В городе Оше сильный ветер стал причиной повреждения 12 жилых домов, застрахованных по программе обязательного страхования жилья (ОСЖ). Кроме того, в Оше зафиксирован один пожар, также покрытый полисом ОСЖ.

В Джалал-Абадской области произошло три страховых случая: одно ДТП (ОСАГО) и два события, связанных с повреждением жилья по ОСЖ.

В Баткенской области зарегистрирован один пожар, объект был застрахован по ОСЖ. Аналогичный случай — один пожар в жилом доме, застрахованном по ОСЖ, — произошел и в Иссык-Кульской области.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328782/
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