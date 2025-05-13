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Экономика

Экономика Кыргызстана демонстрирует высокие темпы развития

По итогам первого квартала 2025 года экономика Кыргызстана демонстрирует высокие темпы развития. Как отмечают в Евразийском банке развития, рост ВВП в январе – марте оценивается на уровне 13,1 процента.

Аналитики ЕАБР добавили, что в течение первых трех месяцев текущего года ключевым драйвером экономики была высокая потребительская активность – внутренняя торговля увеличилась на 10,5 процента, объем предоставляемых услуг гостиниц и ресторанов – на 25,1 процента.

На этом фоне происходит значительное увеличение кредитования со стороны коммерческих банков. Объем новых кредитов в январе – марте вырос на 48,6 процента, по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Эксперты полагают, что такие данные свидетельствуют о восстановлении после предыдущих экономических вызовов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328777/
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