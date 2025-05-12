Все основные валюты претерпели незначительные изменения. Курс на 12 мая

Фото из интернета. На майских каникулах Национальный банк не обновлял курсы валют

Официальные курсы тенге и юаня немного повысились, российского рубля и евро — снизились. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах столицы: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро

Официальный курс Нацбанка — 99,4569 сома (снижение — 0,11 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 97,72 сома, продажа — 98,72 сома.

Российский рубль

Официальный курс Нацбанка — 1,0657 сома (снижение — 0,11 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы: покупка — 1,031 сома, продажа — 1,082 сома.

Казахский тенге

Официальный курс Нацбанка — 0,1708 сома (рост — 0,06 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 0,1167 сома, продажа — 0,1882 сома.

Китайский юань