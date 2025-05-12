Все основные валюты претерпели незначительные изменения. Курс на 12 мая

Официальные курсы тенге и юаня немного повысились, российского рубля и евро — снизились. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах столицы: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро
- Официальный курс Нацбанка — 99,4569 сома (снижение — 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 97,72 сома, продажа — 98,72 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Нацбанка — 1,0657 сома (снижение — 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах столицы: покупка — 1,031 сома, продажа — 1,082 сома.
Казахский тенге
- Официальный курс Нацбанка — 0,1708 сома (рост — 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 0,1167 сома, продажа — 0,1882 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Нацбанка — 12,0271 сома (рост — 0,1 процента).
- Средний курс в обменных пунктах столицы: покупка — 11,5 сома, продажа — 12,2 сома.