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Экономика

Все основные валюты претерпели незначительные изменения. Курс на 12 мая

Фото из интернета. На майских каникулах Национальный банк не обновлял курсы валют

Официальные курсы тенге и юаня немного повысились, российского рубля и евро — снизились. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах столицы: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро

  • Официальный курс Нацбанка — 99,4569 сома (снижение — 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 97,72 сома, продажа — 98,72 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Нацбанка — 1,0657 сома (снижение — 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах столицы: покупка — 1,031 сома, продажа — 1,082 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Нацбанка — 0,1708 сома (рост — 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 0,1167 сома, продажа — 0,1882 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Нацбанка — 12,0271 сома (рост — 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах столицы: покупка — 11,5 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328626/
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