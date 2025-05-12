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Экономика

Институт уполномоченных экспортеров хотят ввести в ЕАЭС

Институт уполномоченных экспортеров хотят ввести в Евразийском экономическом союзе. Участники внешнеэкономической деятельности из стран ЕАЭС смогут самостоятельно подтверждать происхождение товаров.

Уточняется, что страны союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) планируют рассмотреть изменения в договор о Таможенном кодексе, предусматривающие появление нового института — уполномоченных экспортеров.

Согласно проекту протокола поправок, участники смогут самостоятельно декларировать происхождение товаров, в случае если между ЕАЭС и иностранным государством, не входящим в него, действует соглашение о свободной торговле. Новые нормы будут работать в обе стороны. Уполномоченными экспертами смогут стать продавцы как из стран союза, так и из третьих стран, заключивших такой международный торговый договор.

Такой эксперт сможет самостоятельно оформлять декларации, которые необходимы для получения специальных льгот, полагающихся стране — партнеру по соглашению о свободной торговле, или односторонних тарифных послаблений. Документ должен будет содержать, помимо прочего, уникальный номер, присвоенный экспортеру.

Новые нормы изменят в том числе правила взаимодействия с таможенными органами при ввозе товара. Оформленные уполномоченным экспертом декларации заменят сертификаты о происхождении товаров, которые сейчас выдают торгово-промышленные палаты иностранных государств. При этом инспекторы смогут направлять туда запросы для проверки достоверности указанных экспортерами сведений, следует из проекта протокола.

Как отмечается в информационно-аналитической справке, проект направлен на упрощение процедур подтверждения преференциального происхождения товаров в рамках соглашений о свободной торговле.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328620/
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