Кыргызскому сому 32 года: история, становление, награды

В этом году кыргызскому сому исполняется 32 года. Кыргызстан стал одной из первых стран СНГ, где после распада Советского Союза 10 мая 1993 года была введена собственная национальная валюта.

Сегодня наша национальная валюта заслуженно считается одной из самых красивых на постсоветском пространстве.

24.kg при поддержке Национального банка КР решил вспомнить славный путь становления кыргызского сома.

Национальная валюта — один из главных атрибутов независимости государства, которое обладает суверенным правом на выпуск собственных денежных знаков в виде банкнот и монет.

Регулятор напомнил, что слово «сом» первоначально употреблялось у тюркоязычных народов и означало грубо обработанный кусок металла или дерева. Со временем грубо обработанные слитки драгоценных металлов, которые использовались для обмена, тоже получили название «сом». Термин «тыйын» также известен с древних времен: когда у кыргызов еще не существовало денег в виде банкнот и монет для обмена использовалась шкурка серой белки «тыйын чычкан».

Это было недавно, это было давно

Всего в Кыргызстане за годы независимости в обращение было выпущено пять серий банкнот национальной валюты.

Первые из них запустили в обращение в 1993 году. Это были банкноты номиналом 1, 5, 20 сомов, а также 1, 10, 50 тыйынов — они выполняли функцию бумажных разменных монет.

Так называемые банкноты переходного периода изготовили в кратчайшие сроки. Но они имели минимальный комплекс защитных элементов и одинаковые изображения: беркута — для тыйынов, скульптуры Манаса — для сомов и отличались только цветом.

Помните, банкноты номиналом 1 сом и 1 тыйын были красного цвета, 5 сомов и 10 тыйынов — зеленого, а 20 сомов и 50 тыйынов — синего цвета?

Деньги переходного периода в связи с небольшим номинальным рядом и наличием минимального комплекса защитных элементов не могли долго находиться в обращении. Уже в 1994 году началась их постепенная замена, рассказали в НБ КР.

В 1994-1995 годах последовал второй выпуск денежных знаков. В обращение были выпущены так называемые банкноты «периода становления доверия населения к национальной валюте». Это были банкноты более надежно защищенные от подделки, чем банкноты первого выпуска.

В обращении, помимо уже существующих, появились новые номиналы 10, 50 и 100 сомов. При этом разменные купюры номиналами 1, 10 и 50 тыйынов остались прежними.

Банкноты второго выпуска так же, как и первого, имели одинаковый размер.

Отличием второй серии так же стало появление на лицевой стороне банкнот портретов известных исторических личностей, внесших неоценимый вклад в историко-культурное наследие Кыргызстана. А на оборотной стороне представлены архитектурные достопримечательности Кыргызстана.

С 1997 года начался третий этап введения национальной валюты. В обращение постепенно введены обновленные банкноты, обладавшие более высоким уровнем защиты.

Банкноты третьей серии также приобрели индивидуальный размер и индивидуальные защитные элементы, являвшиеся наиболее эффективными на тот момент.

Впервые — в 2000 году — в обращение выпущены банкноты высоких номиналов — 200, 500, 1 тысяча сомов.

Четвертую серию национальной валюты в 2009 году открыл новый высокий номинал — 5 тысяч сомов.

Банкноты этой серии кардинально отличаются от предыдущих выпусков. Главное отличие — размер стал намного меньше, появились индивидуальные, ярко выраженные цвета для каждого номинала — 20 сомов красного цвета, 50 сомов — оранжевого, 100 сомов — синего, 200 сомов — желтого, 500 сомов — фиолетового, 1 тысяча сомов — серого и 5 тысяч сомов — зеленого.

Портреты исторических личностей теперь стали располагаться в левой части банкноты и состояли из микрошрифта в виде непрерывных рядов фамилии и имени персоны, изображенной на купюре.



В четвертой серии бумажные 1, 10, 50 тыйынов и низкие номиналы банкнот номиналом 1, 5 и 10 сомов заменили монетами. При этом монета номиналом 1 тыйын имела статус коллекционной и была выпущена ограниченным тиражом.

С 1 января 2017 года в обращение вошли модифицированные банкноты четвертой серии образца 2016 года. В их дизайне сохранена преемственность: персоны и архитектурные памятники, а также цветовая гамма и размеры банкнот. Изменена лишь техника выполнения портретов на банкнотах и год выпуска на ее оборотной стороне. В отличие от предыдущей серии, на которой портреты состояли из микрошрифта имени и фамилии персоны, портреты на модифицированной серии выполнены в классическом, традиционном стиле — с помощью ручной гравировки.

17 ноября 2017 года Национальный банк выпустил в обращение первую памятную банкноту национальной валюты номиналом 2 тысячи сомов, которая была посвящена сразу нескольким знаменательным историческим событиям государства: 25-летию независимости Кыргызской Республики и 25-летию введения национальной валюты.

Она выполнена в вертикальном дизайне, доминирующий цвет — голубой. Основной сюжет лицевой стороны банкноты — памятник Манасу, объединившему кыргызские племена, которые представлены на банкноте в виде стилизованных орнаментальных фигур. Изображение Умай Эне олицетворяет древнейшее божество — прародителя всех тюркских народов. Изображение традиционного жилища кочевых народов — юрты — символ достатка и благополучия. На оборотной стороне банкноты изображено дерево как символ жизни и процветания кыргызского народа. Изображение величественной горы Хан-Тенгри символизирует независимый дух кыргызского народа, стремление к высоким достижениям и успехам. Парящий беркут на фоне озера Иссык-Куль символизирует открытость и свободу народа.

С 10 мая 2023 года в обращение были введены банкноты новой, пятой серии национальной валюты номиналами 200, 500 и 1 тысяча сомов. С 15 февраля 2024 года в обращение введены банкноты номиналами 20, 50 и 100 сомов, а с 10 мая 2024 года — банкнота номиналом 5 тысяч сомов.

Пятая серия банкнот имеет обновленный дизайн и новый трехуровневый комплекс защитных элементов, отвечающих требованиям современного налично-денежного обращения.

Усовершенствован внешний вид банкнот, внедрены специальные метки для людей с ослабленным зрением, обеспечена сбалансированная защита лицевой и оборотной сторон банкнот, внедрены защитные элементы для эффективной обработки банкнот на счетно-сортировочном оборудовании, а также для использования банкнот в банкоматах и терминалах.

У сома есть свой графический знак

Графический символ национальной валюты — знак сома, используемый в целях стандартизации обозначения национальной валюты Кыргызской Республики при производстве, размещении и распространении рекламы на рынках товаров, работ и услуг, а также информационных, справочных материалов и в иных целях, внедрен в стандарт Unicode (Международная организация по стандартизации), а также в операционную систему Microsoft Windows.

Мобильное приложение «Кыргыз сом»

В 2024 году запущено мобильное приложение «Кыргыз сом» в целях демонстрации защитных элементов банкнот образца 2023 года в интерактивном формате, которое позволяет узнать, как проверить защитные элементы банкнот новой пятой серии при просмотре их на просвет, при изменении угла наклона и при использовании увеличительного стекла.

Международные награды как признание кыргызского сома

За 32 года существования банкноты национальной валюты Кыргызской Республики не раз завоевывали признание на международном уровне благодаря художественному оформлению, современному дизайну и высочайшей степени защиты от подделок.

В 2009 году банкнота номиналом 5 тысяч сом стала финалистом престижного международного конкурса «Банкнота 2009 года».

Международное банкнотное сообщество IBNS в сотрудничестве с международной ассоциацией коллекционеров бумажных денег мира оценивают банкноты по таким характеристикам, как цветовая гамма, дизайн и использование современных защитных элементов в контексте художественного оформления.

В 2011 году банкнота номиналом 1 тысяча сомов 2010 года выпуска заняла второе место по результатам экспертного опроса.

Памятная банкнота номиналом 2 тысячи сомов признана победителем международного конкурса «Лучшая региональная банкнота 2018 года» среди стран Центральной и Восточной Европы и стран СНГ в рамках международной конференции по высокозащищенной печати High Security Printing Europe.

Награда «Лучшая региональная банкнота года» присуждается за выдающиеся достижения в области дизайна, использования современных защитных элементов.

Выпуск банкнот пятой серии национальной валюты КР образца 2023 года отмечен специальным призом на международной конференции в области печати банкнот и чеканки монет Mint & Print Conference в Дубай, ОАЭ.

Пятая серия банкнот национальной валюты, представленная номиналами 200, 500 и 1 тысяча сомов образца 2023 года, стала лауреатом регионального конкурса «Банкнота года» в номинации «Лучшая новая серия банкнот 2023 года» в рамках международной конференции по высокозащищенной печати High Security Printing Asia, в Коломбо, Шри-Ланка.





Поговорим о монетах

Современное денежное обращение невозможно представить без циркуляционных (металлических) монет. В 2008 году Нацбанк впервые ввел в обращение циркуляционные монеты.

Это было связано с тем, что низкие номиналы банкнот изнашиваются в несколько раз быстрее, чем высокие. Если срок обращения бумажных денег низких номиналов составляет 1,5-3 года, то срок службы металлических монет — 15-20 лет.

К тому же с банкнотами высоких номиналов население обращается намного бережнее.

Сейчас монеты представлены номиналами: 10 и 50 тыйынов, 1, 3, 5 и 10 сомов.

Основным мотивом для дизайна выбрано изображение традиционного кыргызского орнамента в виде цветка, являющегося одним из самых известных и красивых, издавна встречающихся в кыргызском прикладном искусстве.

Основным изображением на сомовых номиналах монет является изображение кожаного сосуда «көөкөр» как символа достатка и благополучия.

На реверсе всех монет изображен герб Кыргызской Республики и год выпуска.