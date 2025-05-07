Российский рубль стал лидером в общем объеме денежных переводов в Кыргызстане

В четвертом квартале 2024 года в Кыргызстан поступило более 3 миллионов денежных переводов на общую сумму 62,5 миллиарда сомов. Такие данные приводит Национальный банк.

Согласно статистике регулятора, это на 66 процентов больше по количеству транзакций и почти на 30 процентов по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство банковских операций проведено в российских рублях — 2,82 миллиона переводов. Это на 78 процентов больше, чем годом ранее. Общий объем составил почти 61 миллиард рублей.

Относительный рост по объему зафиксирован по исходящим переводам в евро — плюс 33 процента, несмотря на небольшое количество транзакций.

Поступления в долларах США составили более 107 миллионов — это на 13 процентов меньше, чем в позапрошлом году. Исходящих долларов при этом стало больше — 106 миллионов. Рост составил почти на 13 процентов.

За указанный период отправлено всего 600 переводов в казахстанском тенге.