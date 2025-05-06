В Узбекистане построили высокоскоростную железную дорогу Бухара — Ургенч — Хива.

По данным пресс-службы президента, завершилось строительство высокоскоростной железной дороги для поездов южнокорейской компании Hyundai Rotem. Движение скоростных составов по новому участку Бухара — Ургенч — Хива протяженностью 465 километров планируется начать в 2026 году.

Фото СМИ. В Узбекистане построили высокоскоростную железную дорогу Бухара — Ургенч — Хива

Шавкат Мирзиеев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу.

Железная дорога сможет обслуживать более 3 миллионов пассажиров в год. Если сейчас путь от Ташкента до Хивы занимает 14 часов, то электропоезда сократят время в пути до 7 часов 40 минут. Пропускная способность грузовых перевозок возрастет до 6 миллионов тонн, сейчас этот показатель составляет 1 миллион тонн.

По маршруту будут курсировать шесть высокоскоростных электропоездов Hyundai Rotem, закупленных в Южной Корее.