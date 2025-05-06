От налога на майнинг с начала года в бюджет КР поступил почти 21 миллион сомов

От налога на майнинг с начала года в бюджет Кыргызстана поступил почти 21 миллион сомов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Уточняется, что в первом квартале 2025-го майнинговые компании перечислили в государственный бюджет налог на 20 миллионов 987 тысяч сомов.

Больше всего поступлений зафиксировано в марте — более 7 миллионов сомов. За январь и февраль в бюджет страны поступило 13,9 миллиона.

Рост поступлений составил более 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в 2024-м от налога на майнинг в бюджет поступило всего 53 миллиона сомов. Это на 43 процента меньше, чем в 2023 году. Тогда поступления составили 93,7 миллиона сомов.

Ставка налога на майнинг составляет 10 процентов от платы за используемую электроэнергию. Она также включает в себя НДС и налог с продаж.

В нашей стране зарегистрировано десять майнинговых компаний.